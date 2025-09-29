Мошенники начали использовать арабский мессенджер Chatti для обмана

Телефонные мошенники стали использовать мессенджер Chatti для обмана россиян, рассказали в правоохранительных органах.
«Жителю столицы в мессендежере Chatti позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ России», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что злоумышленники запугали мужчину, что его деньги могут похитить — а чтобы сохранить накопления, все их необходимо передать «доверенному» человеку. Что мужчина и сделал, пишет РИА Новости.
Согласно информации с официальный страницы сервиса, разработчик Chatti — арабская компания, которая находится в Дубае. Мессенджер позиционирует себя как конфиденциальное и безопасное приложение.