Общество

Мошенники начали использовать арабский мессенджер Chatti для обмана

Телефонные мошенники стали использовать мессенджер Chatti для обмана россиян, рассказали в правоохранительных органах.

«Жителю столицы в мессендежере Chatti позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ России», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что злоумышленники запугали мужчину, что его деньги могут похитить — а чтобы сохранить накопления, все их необходимо передать «доверенному» человеку. Что мужчина и сделал, пишет РИА Новости.

Согласно информации с официальный страницы сервиса, разработчик Chatti — арабская компания, которая находится в Дубае. Мессенджер позиционирует себя как конфиденциальное и безопасное приложение.