Общество

«Банкротство и точка»: Банкротство, связанное с наследственной массой. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Банкротство и точка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 2 октября.

На этот раз ключевой темой разговора станет банкротство, связанное с наследственной массой. Все нюансы вопроса ведущий Константин Калиниченко обсудил с арбитражным управляющим Ульяной Михайловой.

«Банкротство и точка» - это программа, в которой эксперты-практики раскрывают радиослушателям разные аспекты банкротства, делятся личным опытом, рассматривают частные случаи, рассказывают об актуальных правовых и экономических кейсах в банкротстве и в реабилитационных финансовых процедурах.