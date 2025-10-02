Общество

Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности»: Спортивная семья

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Семейные ценности», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). На этот раз в гости к Анастасии Туманской и Артему Татаренко придет спортивная семья.

Александр Дмитриев - кандидат в мастера спорта по тяжелой атлетике, рекордсмен области, неоднократный абсолютный чемпион региона, бронзовый призер СЗФО по тяжелой атлетике, тренер. В определенный момент жизни похудел на 30 кг. Его жена Мария Прудская - тренер-преподаватель, при весе 51 кг показывает очень впечатляющие результаты. В свое время, благодаря спорту, смогла похудеть на 22 кг.

Может ли спорт стать объединяющим моментом крепкой семейной жизни? Какие плюсы и минусы есть в регулярном занятии спортом? Достаточно ли возможностей сейчас в нашем городе и за его пределами для эффективных и комфортных занятий спортом?