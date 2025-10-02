Общество

Семерых детей покусали клещи за прошлую неделю в Псковской области

С 25 сентября по 1 октября в медицинские организации Псковской области по поводу присасывания клещей обратился 21 человек, в том числе семь детей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Псковской области.

С начала сезона от клещей пострадали 3208 человек, в том числе 825 детей. По местам присасывания преобладают участки по месту жительства в сельских поселениях, дачные товарищества, лес, неорганизованные места отдыха.

По состоянию на 1 октября количество обращений по поводу присасывания клещей с начала сезона (3208 человек) на 45,9% больше, в том числе детей (825) – на 63% больше среднемноголетних недельных данных за 2014-2024 гг. (исключая 2020 и 2021 гг. ковидного периода).

За аналогичный период 2024 года количество обратившихся составило 2470 человек, в том числе 688 детей.

С начала сезона в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций исследовано 3411 клещей, из них снятых с пострадавших – 2525 (за неделю 29), из природных биотопов – 886.

Пораженность клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:

клещевым вирусным энцефалитом – 0,12%,

иксодовым клещевым боррелиозом – 24,04%,

моноцитарным эрлихиозом человека – 2,02%,

гранулоцитарным анаплазмозом человека – 1,50%.

В 2025 году зарегистрировано четыре случая клещевого вирусного энцефалита, в том числе у двух детей, семь случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, в том числе у ребенка.

Перед летним сезоном были проведены акарицидные обработки на территории 675 га, в том числе в летних оздоровительных лагерях – 190 га.