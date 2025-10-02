Педагогу из Пскова присвоили звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»

Звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоил президент Российской Федерации Владимир Путин учителю русского языка и литературы Псковской средней общеобразовательной школы №24 имени Л.И. Малякова Светлане Магере, сообщается на официальном сайте президента.
Видео: Официальный сайт Кремля
Президент вручил государственные награды педагогам и наставникам участников специальной военной операции. Церемония состоялась в новом концертном центре «Сириус».
«Почётное звание "Заслуженный учитель Российской Федерации" присвоено учителю русского языка и литературы из Пскова Светлане Ивановне Магере. Среди лучших учеников Светланы Ивановны – кавалер медали Суворова Мария Мусатова, которая с первых дней специальной военной операции оказывает помощь нашим бойцам», - сказал Владимир Путин.
Ранее, министр просвещения РФ Сергей Кравцов наградил учителя русского языка и литературы великолукской школы №1 Татьяну Рассолову знаком «Почетный наставник».