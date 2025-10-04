Общество

Александр Козловский - учителям: Ваша работа – это вклад в будущее страны

Работа учителей - это вклад в будущее страны. Такое мнение озвучил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Козловский / Telegram

«Дорогие учителя Псковской области! Сердечно поздравляю вас с Днём учителя – праздником людей, посвятивших жизнь самому благородному делу: воспитанию и просвещению подрастающего поколения. Учитель – это не просто профессия, это призвание, требующее ежедневной самоотдачи, мудрости и любви к детям. Вы открываете перед ребятами мир знаний, помогаете им найти свой путь, верить в себя, становиться лучше. Ваша работа – это вклад в будущее страны, в её силу, культуру и духовное богатство», - сказал Александр Козловский.

Смотрите также Всемирный день учителя отмечается 5 октября

Особые слова благодарности депутат передал своему учителю математики Любови Выродовой - замечательному человеку и педагогу с большим сердцем.

«Накануне праздника у Любови Павловны был день рождения, и по доброй традиции я отправил ей букет – как знак уважения, благодарности и тёплой памяти о школьных годах. Её уроки, её поддержка и вера в учеников стали для меня настоящей школой жизни. Дорогие педагоги, пусть ваш труд будет по достоинству оценён, пусть рядом всегда будут благодарные ученики, надёжные коллеги и любящие близкие. Крепкого здоровья вам, вдохновения, душевных сил и уверенности в важности вашего дела!» - добавил Александр Козловский.