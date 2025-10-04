Общество

Всемирный день учителя отмечается 5 октября

Ежегодно 5 октября свыше ста государств отмечают Всемирный день учителей (англ. World Teachers' Day). Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования — день, в который отмечаются роль и заслуги учителей в процессе качественного образования на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие общества.

Исторической предпосылкой для учреждения Дня учителя стала состоявшаяся 5 октября 1966 года в Париже Специальная межправительственная конференция о статусе учителей (англ. Special Intergovernmental Conference on the Status of Teachers). В результате представителями ЮНЕСКО и Международной организации труда был подписан документ «Рекомендации, касающиеся статуса учителей» (англ. Recommendation concerning the Status of Teachers), который устанавливает критерии в отношении прав и обязанностей учителей, а также стандарты их первоначальной подготовки и повышения квалификации, трудоустройства, условий преподавания и обучения.

В 1994 году Всемирный день учителя отмечался в этот день впервые, и с тех пор праздничные мероприятия неизменно проходят 5 октября, хотя в некоторых странах праздник отмечается и в другие дни, близкие к этой дате. Главное, чтобы празднования не совпали с осенними каникулами в северном полушарии и с весенними каникулами — в южном.

Россия с 1994 года отмечает День учителя по всемирному календарю — 5 октября. Ранее этот профессиональный праздник отмечался в первое воскресенье октября.

Сегодня, во Всемирный день учителя, который каждый год посвящен определенной теме, ООН предлагает родителям и всем гражданам на минуту задуматься о том, как изменил их жизнь хороший учитель, память о котором они сохранили.

Этот день служит не только поводом поздравить учителей и отметить то, как они преобразовывают сферу образования, но и задуматься о том, как оказать им поддержку, необходимую для полного раскрытия их таланта и призвания, а также переосмыслить дальнейшие пути развития профессии в глобальном масштабе.

В последние годы наблюдается массовый отток учителей, вызванный такими факторами, как сокращение бюджета работников государственной службы, отсутствие нормальных условий работы, предстоящий выход на пенсию пожилых учителей, стресс, истощение физических и духовных сил, и во многих странах — значительное число учителей, умерших от СПИДа.

К тому же, пандемия COVID-19 усугубила проблемы, с которыми сталкиваются и без того перегруженные системы образования во всем мире, поэтому в настоящее время необходимо работать вместе с учителями, чтобы защитить право на образование и вписать его в новую реальность, пишет calend.ru.

Согласно данным Института статистики ЮНЕСКО, только для обеспечения всеобщего начального образования (ВНО) к 2030 году странам необходимо привлечь дополнительно 24 млн. учителей, а для средней школы — почти в два раза больше. Наиболее остро проблема нехватки педагогов ощущается в Африке к югу от Сахары.

По случаю Всемирного дня учителя ЮНЕСКО и её партнеры призывают всех помочь в распространении информации о том, что 5 октября отмечается Всемирный день учителя, а также о том, что инвестировать в учителей означает инвестировать в будущее. Международное сообщество и правительства должны объединить усилия с целью оказания поддержки учителям и содействия качественному обучению во всем мире, особенно в тех странах, где проживает наибольшее количество детей, не охваченных школьным образованием.