Общество

Сибирь, Аарон и Багдасар: стали известны наиболее редкие имена псковичей, родившихся в 2025 году

По итогам девяти месяцев 2025 года, самыми редкими именами, данными при регистрации новорожденным в Псковской области, стали: для девочек – Анисия, Алекса, Эмилия, Алтея, Сибирь, для мальчиков – Ростислав, Багдасар, Аарон, Арслан, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве юстиции Псковской области.

Самыми популярными именами в Псковской области среди мальчиков были Михаил, Артём, Александр, среди девочек – София, Анна, Варвара.

Многих новорожденных мальчиков также называли Максимами, Матвеями, в число довольно популярных имен девочек также вошли Ева, Василиса. При этом имена Дмитрий и Мария утратили свои позиции и уже не вошли в пятерку самых популярных.

Надо заметить, что родители новорожденных в Псковской области примерно придерживаются общей тенденции, которая прослеживается во многих городах России – так, по данным реестра ЗАГС, за 9 месяцев текущего года самыми популярными в России именами по-прежнему остаются Михаил и София – в этом году в стране так назвали более 17 тысяч мальчиков и более 15 тысяч девочек.

Ранее сообщалось, что 316 малышей родились в сентябре в Псковской области.