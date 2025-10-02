Общество

Десятого ребенка родила псковичка в сентябре

316 малышей родились в сентябре в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском клиническом перинатальном центре .

В Псковском клиническом перинатальном центре на свет появилось 237 детей. Из них: 118 мальчиков и 119 девочек. Среди них — две двойни.

«31 женщина стала мамой в третий раз, 14 мам родили четвёртого малыша, семь женщин стали мамами в пятый раз, две семьи пополнились шестым ребёнком, и одна мама подарила жизнь уже десятому малышу!» - сообщили в перинатальном центре.

В Великолукском родильном доме за сентябрь на свет появились 79 детей. 40 мальчиков и 39 девочек, среди них — одна двойня.

«14 женщин стали мамами в третий раз, четыре мамы родили четвёртого ребёнка, три семьи встретили пятого малыша, три мамы родили шестого ребёнка, и одна женщина стала мамой уже в седьмой раз! Дорогие мамы и папы! Спасибо, что доверяете нам и делитесь с нами самыми важными моментами вашей жизни. От всей души желаем вашим семьям здоровья, тепла, гармонии и радости! Пусть детский смех звучит в каждом доме», - добавили в учреждении.