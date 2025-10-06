Общество

Зараженный гранулоцитарным анаплазмозом клещ выявлен в Великих Луках

В период с 29 сентября по 5 октября в лабораториях Псковской областной инфекционной клинической больницы исследовано 15 клещей, что на четыре клеща меньше, чем на прошлой неделе, сообщили Псковской Ленте Новостей в лечебном учреждении. В частности, в Пскове исследовали 12 клещей, из них пораженность клещевыми инфекциями не выявлена. В стационар госпитализирован один человек с диагнозом «клещевой боррелиоз». В Великих Луках произошло три укуса клеща, из них в одном случае обнаружен гранулоцитарный анаплазмоз человека.

В 2025 году в учреждении всего исследовали 1 978 клещей. Средний уровень пораженности паразитов клещевыми инфекциями составляет 21,6% (за неделю уменьшение на 0,1%).

Несмотря на снижение активности паразитов, они все еще могут быть опасны.

Сдать клеща или кровь на исследование после укуса паразита можно в инфекционной больнице круглосуточно по адресам:

город Псков, улица Майора Доставалова, 14;

город Великие Луки, Октябрьский проспект, 127.

Уточнить информацию можно по телефону в Пскове: 8 (8112) 294-122 и Великих Луках: 8 (81153) 6-88-66.