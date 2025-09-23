Общество

За неделю клещи в Псковской области покусали почти 30 человек

Сезон активности клещей продолжается, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Только за последнюю неделю, с 18 по 24 сентября, с жалобами на присасывание клещей в медицинские организации области обратились 29 человек, из них 10 детей. Таким образом, с начала эпидсезона, который стартовал 10 марта, число пострадавших достигло 3187 человек, включая 818 детей.

По местам присасывания клещей преобладают участки по месту жительства в сельских поселениях, дачные товарищества, лес, неорганизованные места отдыха.

Эти цифры существенно выше уровня предыдущих лет. По сравнению со среднемноголетними данными (за период 2014-2024 гг., исключая пандемийные годы), общее количество обращений выросло на 58,7%, а среди детей – на 68%. Также наблюдается рост по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда было зарегистрировано 2470 пострадавших, в том числе 688 детей.

С начала сезона в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии Псковской области было исследовано 3382 клеща. Пораженность клещей опасными для человека инфекциями составила:

Клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) – 0,12%

Иксодовый клещевой боррелиоз – 24,20%

Моноцитарный эрлихиоз человека – 2,04%

Гранулоцитарный анаплазмоз человека – 1,52%

В 2025 году на территории области уже зарегистрировано четыре случая клещевого вирусного энцефалита (в том числе у двух детей) и семь случаев иксодового клещевого боррелиоза (один из них у ребенка).

В городах Пскове и Великие Луки открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевых инфекций.

Адреса пунктов приема клещей:

Псков:

Исследование только на клещевой вирусный энцефалит: ул. Гоголя, 21А, вход со двора, тел. для справок: 8(8812) 66-42-91

Исследование на 4 инфекции – клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, эрлихиоз, анаплазмоз: ул. Гоголя, 17, 2 этаж, тел. для справок: 8(8812) 66-42-80

Великие Луки:

Исследование только на клещевой вирусный энцефалит: ул. Тимирязева, 9, тел. для справок: 8 (81153) 7-19-14

Исследование на 4 инфекции - клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, эрлихиоз, анаплазмоз: Санитарный пер., 4, тел. для справок: 8-911-364-39-19

В случае присасывания клеща необходимо обратиться за медицинской помощью.