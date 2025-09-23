За неделю клещи в Псковской области покусали почти 30 человек

Сезон активности клещей продолжается, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Псковской области.
Только за последнюю неделю, с 18 по 24 сентября, с жалобами на присасывание клещей в медицинские организации области обратились 29 человек, из них 10 детей. Таким образом, с начала эпидсезона, который стартовал 10 марта, число пострадавших достигло 3187 человек, включая 818 детей.
По местам присасывания клещей преобладают участки по месту жительства в сельских поселениях, дачные товарищества, лес, неорганизованные места отдыха.
Эти цифры существенно выше уровня предыдущих лет. По сравнению со среднемноголетними данными (за период 2014-2024 гг., исключая пандемийные годы), общее количество обращений выросло на 58,7%, а среди детей – на 68%. Также наблюдается рост по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда было зарегистрировано 2470 пострадавших, в том числе 688 детей.
С начала сезона в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии Псковской области было исследовано 3382 клеща. Пораженность клещей опасными для человека инфекциями составила:
В городах Пскове и Великие Луки открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевых инфекций.
Адреса пунктов приема клещей:
Псков:
Великие Луки:
В случае присасывания клеща необходимо обратиться за медицинской помощью.