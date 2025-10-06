Общество

В Госдуме предложили освободить часть детей от тестирования по русскому языку

В Госдуму внесён законопроект об освобождении от тестирования по русскому языку детей, чьи родители являются участниками госпрограммы по переселению соотечественников, соответствующий проект размещен в думской электронной базе.

Инициативу внес депутат Госдумы Константин Затулин, пишет РИА Новости.

«Поправкой предлагается освободить от прохождения обязательного тестирования по русскому языку детей участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом; детей граждан, прибывших из стран, где русский язык является государственным; детей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в РФ, сотрудников международных организаций, чей статус подтвержден официальными документами», - сказано в пояснительной записке к проекту.

Ранее сообщалось, что в Псковской гимназии с изучением основ православной культуры предлагают открыть отдельный класс для детей переселенцев.