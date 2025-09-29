Псковcкая обл.
Общество

В псковской гимназии предлагают открыть отдельный класс для детей переселенцев

01.10.2025 11:46|ПсковКомментариев: 0

В Псковской гимназии с изучением основ православной культуры предлагают открыть отдельный класс для детей переселенцев. Этот и другие вопросы обсудили на заседании межведомственной рабочей группы, которое возглавил губернатор Михаил Ведерников, 30 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона. В центре обсуждения стояло внедрение регионального стандарта социальной, культурной и экономической интеграции импатриантов и их семей.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«В последние годы теме переселения соотечественников и на региональном, и на федеральном уровне уделяется особое внимание. Учитывая близость Псковской области к Прибалтике, мы прилагаем большие усилия на создание необходимой инфраструктуры для переезда, проживания и трудоустройства на территории региона. На федеральном уровне, не раз отмечали, что Псковская область в этой части достигла серьезных результатов. Делимся опытом с другими регионами. Об эффективности нашей работы говорят цифры. С начала года в Псковскую область переехало 1400 человек. Многие из них, благодаря тем решениям, которые мы приняли, быстро адаптировались к жизни в регионе и начали работать по профессии», — выступил глава региона.

Губернатор привел в пример успешное трудоустройство иностранных специалистов. Так, 25 человек пополнили штат Псковской областной клинической больницы. Это анестезиологи-реаниматологи, эндокринологи, акушеры-гинекологи и другие. Также врачи пришли работать в областную инфекционную больницу, Островскую и Невельскую больницы, Великолукскую стоматологическую поликлинику.

«Практики Псковской области отмечены в качестве примера и в разработанном Агентстве стратегических инициатив региональном стандарте интеграции импатриантов», — продолжил Михаил Ведерников.

Глава региона подчеркнул, что особое внимание следует уделить обеспечению трудоустройства иностранных граждан. В том числе привлекать тех работодателей, кто располагает служебным жильем.

«Еще один важный момент — создание условий для языковой адаптации иностранцев и их детей. Чтобы поступить в школу, нужно пройти тестирование на знание русского языка. Но официальных курсов по подготовке таких детей в регионе пока нет. Вместе с тем Псковская гимназия с изучением основ православной культуры имеет опыт работы с детьми переселенцев с недостаточным уровнем владения русским языком. Там уже учатся 14 детей из ЮАР, Хорватии, Германии, Эстонии, Латвии, Молдовы. На сегодняшний день на базе гимназии можно запустить передовую региональную практику путем создания отдельного адаптационного класса», — добавил губернатор.

О ходе работ по внедрению регионального стандарта доложила уполномоченный при губернаторе по работе с соотечественниками и вопросам миграции Елена Полонская: «Согласно осуществляемой Агентством стратегических инициатив оценки степени реализации мероприятий, следует говорить о высоком уровне результативности проведенной работы по внедрению регионального стандарта интеграции импатриантов. В Псковской области стандарт внедрен более чем на 80%. Опыт региона включен в сборник пяти лучших практик России».

Разработали пять уникальных практик по версии Агентства стратегических инициатив, которые войдут в новый сборник и будут являться рекомендациями для внедрения на территории других регионов. В их число вошло сопровождение детей-импатриантов в школе, социокультурная адаптация переселенцев через приобщение к православной культуре, создание института уполномоченного при губернаторе по работе с соотечественниками и вопросам миграции, поддержка многодетных семей-переселенцев, создание системы «Персональный менеджер» в Сбербанке.

Также в ходе совещания обсудили организацию работы в территориальных подразделениях по вопросам миграции УМВД, меры по созданию в регионе условий для обучения русскому языку импатриантов и их несовершеннолетних детей, оказание услуг по медосвидетельствованию иностранных граждан, а также региональные меры поддержки приоритетных категорий иностранных граждан.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
ПЛН в телеграм
 

 
