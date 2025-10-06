Общество

Старожилов острова Залита чествовали в Псковском районе

Глава Псковского района Наталья Федорова совместно с областным Советом ветеранов чествовала старожилов острова Залита, поездку приурочили ко Дню пожилого человека.

Фотографии: Наталья Федорова «ВКонтакте»

«Из года в год вместе с Николаем Груздовым и представителями районного Совета ветеранов мы отправляемся на Талабские острова с доброй миссией – поздравить, поблагодарить и порадовать представителей старшего поколения, проживающих на межселенной территории – это чуть более 20-ти человек. Артисты Псковского районного центра культуры готовят специальную программу, в которой песни, трогающие за сердце, пробуждающие воспоминания о годах юности гостей праздника, им подпевают все присутствующие. Конечно, чаепитие и небольшие подарки. Встреча всегда получается очень душевной и трогательной», - написала Наталья Федорова на своей странице «ВКонтакте».

В силу возраста не все островитяне могут присутствовать в Туристском информационном центре, который после обновления стал в том числе местом встречи жителей. Поэтому с поздравлениями к некоторым пришли на дом.

«Самое главное – оказать внимание человеку, который прошел большой жизненный и профессиональный путь, связанный с нашим районом. Есть и те, кому довелось пережить ужасы оккупации во время Великой Отечественной войны. Такие встречи, внимание и тепло человеческого общения вносят толику радости в их жизнь. С праздником, дорогие ветераны – здоровья, бодрости духа и позитивного настроения!» - заключила Наталья Федорова.