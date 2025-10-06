Общество

Россиян ждут каникулы длиной в 12 дней

Россиян ждут в 2026 году новогодние каникулы длиной в 12 дней, об этом свидетельствует производственный календарь на следующий год.

Фото: Минтруд России

Согласно постановлению о праздничных и выходных днях, россияне будут отдыхать с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Так как праздничные нерабочие дни 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье, решено перенести их на четверг, 31 декабря, и пятницу, 9 января.

Всего в следующем году россияне, работающие по пятидневной рабочей неделе, будут трудиться 247 дней. Выходных и праздничных дней, в том числе сокращенных на час, будет 118, пишет РИА Новости.