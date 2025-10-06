Общество

Псковские общественники уже привлекли на реализацию своих проектов около 150 млн рублей

Общественники Псковской области по итогу участия в федеральных грантовых конкурсах в 2025 году привлекли около 150 млн рублей на реализацию значимых социальных, культурных, просветительских и других проектов. Это уже на 30 млн рублей больше результата прошлого года. Об этом стало известно на встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с врио министра молодежной политики региона Дмитрием Яковлевым, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«Хороший показатель. Один из лучших за последние годы», — отметил глава региона.

Дальнейшее общение в ходе встречи коснулось реализации профильных инфраструктурных проектов регионального министерства и участия псковской молодежи в различных мероприятиях.

Михаил Ведерников спросил о проекте создания Молодежного центра в Великих Луках. Организация современной молодежной площадки в южной столице региона стала возможной благодаря победе в конкурсе Росмолодежи «Регион для молодых». На реализацию проекта выделено порядка 100 млн рублей по национальному проекту «Молодежь и дети».

Михаил Ведерников уточнил дальнейшие шаги министерства по участию в федеральном конкурсе «Регион для молодых». По словам Дмитрия Яковлева, подача заявки на 2026 год проработана с учетом потребностей развития молодежного движения в муниципалитетах. В числе потенциальных участников он назвал молодежные команды Невельского и Порховского округов, а также Молодежный центр Пскова. «Во все эти муниципалитеты мы поедем командой министерства, проведем форсайт-сессии с активистами молодежных направлений, чтобы в заявке отразить пожелания местной молодежи», — отметил врио министра.

Губернатор добавил, что команда Островского муниципального округа также достойна включения в заявку: «Они — молодцы, стараются, у них хорошие показатели».

В ходе общения Дмитрий Яковлев также рассказал об успехах добровольцев региона. Так, по линии «ОНФ.Помощь» Псковская область находится в лидерах по России. А волонтерский корпус 80-летия Победы уверенно занимает третью строчку в стране за работу в первом полугодии. По итогам премии «Мы вместе» в общероссийский полуфинал прошли два псковских участника. Кроме того, Ресурсный центр добровольчества Псковской области прошел аттестацию Ассоциации волонтерских центров России.

Также речь зашла о взаимодействии министерства молодежи Псковской области с коллегами из Республик Беларусь и Абхазия.

«Спасибо. Вы молодцы», — заключил губернатор и пожелал команде министерства успехов в дальнейшей работе.