Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
О новый местах для туристов
От яблока до яблони
Развитие Силово-Медведево
вишневый сквер
развивающие секции для детей
вкусно и полезно плавленый сыр
Поднять из руин Романова горка в Пскове
Как устроить свидание мечты?
Господин Рейтингомер
Воркаут в Пскове
ПЛН 25 лет
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
Что изменилось в псковских школах
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Вакансии Россети
 
 
 
ещё Общество 06.10.2025 12:220 Сибирь, Аарон и Багдасар: стали известны наиболее редкие имена псковичей, родившихся в 2025 году 08.10.2025 13:340 Шесть классов в трех школах закрыты в Псковской области из-за ОРВИ 08.10.2025 13:330 Свыше 7,5 тысячи единиц табачной продукции изъял псковский Роспотребнадзор 08.10.2025 13:230 Ученики псковского лицея преобразили тропу к Словенским ключам в Изборске 08.10.2025 12:550 На Талабских островах готовятся к завершению навигации катеров 08.10.2025 12:521 «Дневной дозор»: Нужно ли отправлять граждан и трудовые коллективы на субботники?
 
 
 
Самое популярное 02.10.2025 11:261 Интерактив: Обвал арок на фасаде дома на Максима Горького 07.10.2025 12:130 В отношении бывшего ректора ПсковГУ возбудили еще три уголовных дела 03.10.2025 11:261 «Связи почти нигде нет»: Ольга Бузова поделилась впечатлениями от визита в Псков 06.10.2025 18:016 Рейтингомер: награда от Путина, новость из суда и «король дорожных контрактов» за решеткой 07.10.2025 09:150 По техническим причинам маршрут псковских «Ласточек» изменен
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Разработан дизайн-проект будущего Дома молодежи в Великих Луках

08.10.2025 12:41|ПсковКомментариев: 0

Разработан дизайн-проект будущего Дома молодежи, который будет открыт в Великих Луках на базе бывшего кинотеатра «Родина». Об этом доложил врио министра молодежной политики региона Дмитрий Яковлев на рабочей встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым, сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Фото здесь и далее: официальный Telegram-канал Псковской области

Организация современной молодежной площадки в южной столице региона стала возможной благодаря победе в конкурсе Росмолодежи «Регион для молодых». На реализацию проекта выделено порядка 100 млн рублей по нацпроекту «Молодежь и дети».

 

На входе в здание предполагается обустроить большое помещение-трансформер, которое будет использовано под различные мероприятия, также будет выделен целый комплекс лекционных пространств, коворкинг-зоны и большой актовый зал. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Опрос на ПЛН: Готовитесь ли вы к повышению НДС?
В опросе приняло участие 86 человек
08.10.2025, 13:340 Шесть классов в трех школах закрыты в Псковской области из-за ОРВИ 08.10.2025, 13:330 Свыше 7,5 тысячи единиц табачной продукции изъял псковский Роспотребнадзор 08.10.2025, 13:270 Криштиану Роналду первым из футболистов стал миллиардером 08.10.2025, 13:230 Ученики псковского лицея преобразили тропу к Словенским ключам в Изборске
08.10.2025, 13:140 Шесть медалей завоевала сборная Псковской области по брейкингу на Дальнем Востоке 08.10.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Политбюро» с Антоном Минаковым 08.10.2025, 13:000 Нобелевскую премию по химии присудили за работы по металлоорганическим соединениям 08.10.2025, 12:550 На Талабских островах готовятся к завершению навигации катеров
08.10.2025, 12:521 «Дневной дозор»: Нужно ли отправлять граждан и трудовые коллективы на субботники? 08.10.2025, 12:410 Разработан дизайн-проект будущего Дома молодежи в Великих Луках 08.10.2025, 12:400 Беременных псковичек сводили на экскурсию в родовое отделение 08.10.2025, 12:310 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Я прививки не боюсь. Если надо — уколюсь!
08.10.2025, 12:300 Суд взыскал с «управляйки» компенсацию за заливы квартиры псковича канализационными водами 08.10.2025, 12:270 Первый межъепархиальный съезд церковных флористов открылся в Печорах 08.10.2025, 12:190 Великолукский «Экспресс» вырвал победу в футбольном матче с «Череповцом» 08.10.2025, 12:110 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о повышении НДС
08.10.2025, 12:110 Среда считается самым эффективным рабочим днем — академик РАН 08.10.2025, 11:590 Совет Федерации одобрил упрощение условий назначения уголовного наказания для иноагентов 08.10.2025, 11:460 Завод «Титан-Полимер» отмечает семилетие резидентства в ОЭЗ «Моглино» 08.10.2025, 11:370 Воздушное пространство Латвии вблизи границы с РФ будут закрывать до 12 октября
08.10.2025, 11:230 Победителей конкурса «газовой» журналистики наградят в Петербурге 9 октября 08.10.2025, 11:220 «Это реальный вклад в сохранение культурного наследия»: Татьяна Голикова о работе Пушкинского заповедника 08.10.2025, 11:110 День создания спецотрядов быстрого реагирования Росгвардии отмечают 8 октября 08.10.2025, 10:590 Островская прокуратура выявила сайты, распространяющие информацию о проституции
08.10.2025, 10:420 «Политбюро»: Антон Минаков. Вопросы ребром и ответы без цензуры 08.10.2025, 10:390 Россиян ждут каникулы длиной в 12 дней 08.10.2025, 10:250 Пол жилого дома загорелся в плюсской деревне Заполье 08.10.2025, 10:140 Экспорт свинины из Псковской области вырос на 46%
08.10.2025, 10:100 Названы самые популярные среди псковичей направления зарубежного отдыха 08.10.2025, 09:460 «Беседка»: Я прививки не боюсь. Если надо — уколюсь!  08.10.2025, 09:410 В Бежаницком историко-культурном центре Философовых назначен новый руководитель 08.10.2025, 09:360 Аграрный диктант стартует в Псковской области
08.10.2025, 09:150 В ГД предложили ввести электронные ветеринарные паспорта для домашних животных 08.10.2025, 09:000 В Госдуме не поддержали законопроект о сроках переселения из аварийного дома 08.10.2025, 08:400 Минтруд: Средняя продолжительность рабочего дня в России составляет 7,43 часа 08.10.2025, 08:300 «Кто первым забронировал - тот и празднует»: стартовала горячая пора новогодних корпоративов
08.10.2025, 08:200 Суд обязал предприятие восстановить работу 11 пожарных гидрантов в Плюссе 08.10.2025, 08:000 В Европарламенте заявили о возможности лишать аккредитации дипломатов РФ 08.10.2025, 07:300 День работников дополнительного образования празднуют в России 08.10.2025, 07:000 Музей друзей Саввы Ямщикова в Пушкиногорском районе празднует пятилетие
07.10.2025, 23:130 Псковская область получит 33,6 млн рублей на расселение аварийного жилья 07.10.2025, 22:000 Эксперт объяснил разницу между психологом, психиатром и психотерапевтом 07.10.2025, 21:400 Мобильные офисы налоговой начнут работать в Псковской области 07.10.2025, 21:380 Школьники отмечены дипломами стипендиатов главы Псковского района
07.10.2025, 21:200 Обновлённая дорога в деревне Рубилово Пушкиногорского района появится к середине октября 07.10.2025, 21:000 Назван размер выручки санаториев Псковской области за лето 07.10.2025, 20:400 Команда из Псковской области заняла второе место в военно-патриотической игре «Наша сила в единстве» 07.10.2025, 20:270 Рамка с псковским судаком в Мирожском парке была повалена из-за сильного ветра
07.10.2025, 20:200 Россияне назвали самые ожидаемые операции в цифровых рублях 07.10.2025, 20:000 Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 «Псков» 8 октября 07.10.2025, 19:400 Густой туман ожидается на территории Псковской области 8 октября 07.10.2025, 19:200 ВТБ и MАХ дали советы по усилению защиты соцсетей
07.10.2025, 19:000 Арбитражный суд Псковской области обязал выплатить компанию долг за пользование землёй 07.10.2025, 18:400 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 7 октября 07.10.2025, 18:200 ВСМ «Москва-Петербург» может стать локомотивом инвестиций 07.10.2025, 18:100 «Кузница»: Тепленькая пошла? Как стартовал отопительный сезон в Пскове. ВИДЕО
07.10.2025, 18:050 Псковичи могут получить налоговый вычет на долгосрочные сбережения 07.10.2025, 18:010 «Беседка»: Кто ищет, тот всегда найдет. ВИДЕО 07.10.2025, 18:000 Сотрудника Псковской таможни осудили за систематическое взяточничество 07.10.2025, 17:570 В Пскове может смениться начальник УГХ
07.10.2025, 17:530 В 2025 году более 305 тысяч псковичей получат налоговые уведомления 07.10.2025, 17:490 В Пскове начался второй этап фотоконкурса «Ты дома!» 07.10.2025, 17:480 Печорский суд поддержал таможню в споре о вине 07.10.2025, 17:460 Свыше 1,7 млн домовладений в РФ получили доступ к газу в рамках догазификации
07.10.2025, 17:410 Чудотворную Мирожскую икону Божией Матери чтят православные 7 октября 07.10.2025, 17:371 «Гонки по вертикали»: куда смотрит партия? 07.10.2025, 17:310 Туман и до +16 градусов прогнозируют в Псковской области 8 октября 07.10.2025, 17:290 Госдума приняла в первом чтении проект об ужесточении выдачи микрозаймов
07.10.2025, 17:200 Свыше 100 раз с начала года псковских судовладельцев оштрафовали за отсутствие спасательных жилетов 07.10.2025, 17:140 Женская футбольная команда «Россиянка» из Пскова поборется за путевки в Сочи 07.10.2025, 17:100 День в истории ПЛН. 7 октября 07.10.2025, 17:010 Приставы города Пскова помогли получить моральную компенсацию семье жертвы смертельного ДТП
07.10.2025, 17:000 Псковичи могут успеть купить автомобиль CHERY по старым ценам 07.10.2025, 16:510 Если пропал ребенок, приступаем к поиску немедленно — ЛизаАлерт» 07.10.2025, 16:430 Праздник Покрова Пресвятой Богородицы отметят в Пскове 19 октября 07.10.2025, 16:370 Псковичи смогут начать учить корейский в школе этнического языка
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru