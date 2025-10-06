Общество

Разработан дизайн-проект будущего Дома молодежи в Великих Луках

Разработан дизайн-проект будущего Дома молодежи, который будет открыт в Великих Луках на базе бывшего кинотеатра «Родина». Об этом доложил врио министра молодежной политики региона Дмитрий Яковлев на рабочей встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым, сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Фото здесь и далее: официальный Telegram-канал Псковской области

Организация современной молодежной площадки в южной столице региона стала возможной благодаря победе в конкурсе Росмолодежи «Регион для молодых». На реализацию проекта выделено порядка 100 млн рублей по нацпроекту «Молодежь и дети».

На входе в здание предполагается обустроить большое помещение-трансформер, которое будет использовано под различные мероприятия, также будет выделен целый комплекс лекционных пространств, коворкинг-зоны и большой актовый зал.