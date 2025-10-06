Общество

Информацию из родительских чатов о педофилах в Пскове опровергли в УМВД

Информация о мужчинах, выслеживающих детей, распространяемая в родительских чатах Пскова, не нашла подтверждения, сообщили в управлении МВД России по Псковской области.

«Накануне в соцмедиа и родительских чатах в Пскове была распространена информация о мужчинах, которые якобы выслеживают детей, находящихся на улице без сопровождения взрослых. В сообщениях говорится, что данные лица могут находиться во дворах жилых домов и вблизи средних образовательных учреждениях. Данная информация не имеет реального подтверждения. По всем сообщениям о возможных противоправных действиях в отношении несовершеннолетних сотрудниками полиции незамедлительно проводятся проверки», - сообщили в УМВД.

УМВД России по Псковской области также призвало граждан внимательно относиться к публикуемым в интернете и мессенджерах сообщениям, не поддаваться панике и ориентироваться на официальные источники.