Общество

19-летие отмечает социальная сеть «ВКонтакте» 10 октября

10 октября 2006 года в мире социальных сетей стало знаковой датой – Днём Рождения социальной Сети «ВКонтакте».

Изображение: «ВКонтакте»

Автор идеи и первый разработчик новой соцсети Павел Дуров, создавая свой продукт, рассматривал в качестве его потенциальных пользователей, прежде всего студентов, а также выпускников школ и ВУЗов. То есть, ориентирован он был в первую очередь на молодёжь и создавался как удобный способ общения между студентами. Именно поэтому одним из вариантов названия проекта на стадии стартапа было «Studlist.ru».

Однако дальнейшая разработка проекта, расширение его функционала и возможностей и, как следствие, расширение спектра потенциальных пользователей навело создателей на мысль о том, что задуманный как средство общения в сети между студентами, проект перерос себя и требует иного названия. В конце концов, появилось название «ВКонтакте».

Пробная версия соцсети начала работу летом 2006 года, а 1 октября того же года было зарегистрировано соответствующее доменное имя. 10 октября 2006 года принято называть Днём Рождения «ВКонтакте» по случаю начала работы ряда функций сайта и приурочивая его ко Дню Рождения основателя – Павла Дурова, которому в тот день исполнилось 22 года. Даже выход Павла Дурова позднее из числа владельцев компании, не повлиял на то, что его имя прочно ассоциируется с названием одной из самых популярных в России социальных сетей.

Популярность «ВКонтакте» принесла ему несколько сотен миллионов зарегистрированных пользователей. Статистика подтверждает факт вхождения российской социальной сети в десятку самых популярных социальных сетей в мире. Способствует этому и то, что он доступен на разных языках, несмотря на наибольшую популярность среди россиян и русскоязычных граждан зарубежья.

Среди многообразия возможностей, которые предоставляет своим пользователям «ВК» можно назвать обмен сообщениями, фотографиями, аудио– и видеозаписями, создание личной страницы, групп и сообществ, возможность оставлять комментарии к публикациям и фото– и видеоматериалам, играть в браузерные игры и т.д.

Центральный офис или штаб-квартира «ВКонтакте» расположена в Санкт-Петербурге и находится в самом его центре на углу Невского проспекта и набережной канала Грибоедова в историческом здании компании «Зингер». Есть офис также в Москве и образовательном центре «Сириус» в Сочи. Работу на Украине после обострения отношений между странами пришлось прекратить, несмотря на то, что в своё время компания обзавелась представительством и в Киеве.

Начиная с 2010 года, Mail.ru Group постепенно начала увеличивать свою долю в социальной сети «ВКонтакте», доведя её до 40%. В 2014 году из состава участников вышел Павел Дуров, доля Mail.ru Group сначала стала составлять свыше 50%, а концу 2014 года Mail.ru Group стала единственным владельцем «ВКонтакте» (осенью 2021 года Mail.ru Group объявила о ребрендинге, компания получила название VK), пишет calend.ru.

Традиционно «ВКонтакте» уделяет особое внимание вопросам благотворительности. Организация помощи людям с врождёнными заболеваниями, редким и бездомным животным стали неотъемлемой частью жизни «ВК». С 2015 года социальная сеть организует ежегодные музыкально-развлекательные фестивали под открытым небом, получившие название VK Fest.