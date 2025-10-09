Общество

МТС приглашает псковских студентов принять участие в стипендиальной программе «Система»

Цифровая экосистема МТС и благотворительный фонд «Система» объявляют о старте нового сезона стипендиального конкурса для студентов вузов и организаций среднего профильного образования всех форм обучения в Псковской области. Победители конкурса получат финансовую поддержку в течение пяти месяцев, а также возможность приобрести первый профессиональный опыт – пройти стажировку в компаниях-партнерах проекта в различных отраслях экономики.

Стипендиальный конкурс «Система» направлен на поддержку мотивированной молодежи в исследовательской, научной и инновационной деятельности в приоритетных областях научно-технологического развития. К участию в конкурсе приглашаются авторы проектов и разработок по созданию новых и усовершенствованию уже действующих технологических решений в различных отраслях экономики и производства.

В общей сложности в рамках стипендиального конкурса представлены 15 номинаций, каждая из которых посвящена отдельной отрасли экономики и курируется одним из ведущих российских работодателей в данной отрасли. Номинация «Технологии для комфортной жизни» в партнерстве с МТС призвана поддержать идеи и разработки, направленные на создание и улучшение современных цифровых сервисов – в сферах искусственного интеллекта, нейросетей, обработки данных для повседневной жизни или работы бизнеса, программных продуктов, цифровых систем мониторинга и умных помощников.

Подать заявку на участие в конкурсе «Система» можно до 10 ноября 2025 года на платформе «Лифт в будущее». Стипендиаты, отобранные по итогам конкурса, получат финансовую поддержку в течение пяти месяцев, а также возможность пройти стажировку в компаниях-партнерах проекта. Размер стипендиальной поддержки для студентов вузов составит 25 000 рублей ежемесячно, а для студентов СПО – 10 000 рублей в месяц.

Поддержка стипендиальной программы «Система» – часть комплексной инициативы МТС по повышению качества ИТ и технологического образования в России и развитию кадрового потенциала технологических индустрий. Экосистема МТС системно сотрудничает с ведущими российскими вузами, проводит собственные образовательные мероприятия: лекции, конференции, форумы, круглые столы, кейс-чемпионаты, хакатоны, реализует научные исследования, а также развивает федеральное ИТ-сообщество True Tech Community – объединение ИТ-профессионалов для выбора образовательной траектории, профессионального нетворкинга и трудоустройства.