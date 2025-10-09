Общество

Фестиваль клюквы состоится на площадке у Пыталовского ДК 11 октября

​Фестиваль клюквы начнется в 12:00 на площадке у Дома культуры 11 октября, написала в своем Telegram-канале глава Пыталовского района Вера Кондратьева. ДК находится по адресу: Пыталово, улица Чехова, дом 1.

Изображение: Telegram-канал Веры Кондратьевой

В мероприятии примут участие 11 команд из Пыталовского муниципального округа, а также таких городов, как Опочка, Дно, Остров и поселок Палкино. Организаторы фестиваля планируют гастрономический конкурс с дегустацией блюд из клюквы, конкурс «Осенняя шляпка» и торжественное награждение работников сельского хозяйства.

Гостей ожидает концертная программа с приглашенными артистами, игры, мастер-классы и фотозоны, а также работа торговых площадок. Изюминкой фестиваля станет выступление скрипичного дуэта «Антикона». Среди самых необычных заявленных блюд представят борщ с клюквой, балык сома с клюквенным соусом и итальянскими травами, клюквенный трайфл и напиток «Кисельные берега Великой».

Один из участников фестиваля поделился планами на своей странице сети «ВКонтакте»: они готовятся представить маринованные шампиньоны с клюквенным пряным соусом, карпаччо холодного копчения из индейки в клюквенно-медовом соусе, маринованное филе щуки с луком, клюквой и горчичным соусом, а также квашеную капусту с клюквой и мёдом. Также в их меню входят паштет из домашней куриной печени с клюквенным сиропом на французском багете, слабосолёное филе сома в клюквенном соусе с абхазскими специями, домашний запеченный рулет в сладко-клюквенном соусе с чесноком и шестью видами перца, а также уха из форели, сома и щуки со свежей зеленью.

Фото: пост на странице сети «ВКонтакте» одного из участников Максима Иванова

Среди напитков будут клюквенный сливочный ликёр, классическая и пряная клюква, клюква под коньяком с миндалём.

«Фестиваль "Праздник клюквы" направлен на сохранение и возрождение традиционных блюд русской кухни и повышение творческой самореализации и активности жителей Псковской области», — уточнила в своем Telegram-канале Вера Кондратьева.