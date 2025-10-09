Общество

Представителей Псковской области приглашают на конкурсы школьных библиотекарей

Общество «Знание» совместно с министерством просвещения Российской Федерации продлило сроки регистрации участников масштабных конкурсов «Самая читающая школа России» и «Лучший школьный педагог-библиотекарь России». Заявки представители Псковской области могут подать на сайтах этих проектов до 15 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Конкурсы организованы по поручению президента Владимира Путина по итогам Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Стоит отметить, что такие инициативы также призваны содействовать в популяризации чтения среди детей и молодежи.

Принять участие в конкурсах могут школьные педагоги-библиотекари и образовательные организации, которые осуществляют деятельность по программам начального, основного и среднего общего образования.

Подать заявку можно на сайтах конкурсов «Самая читающая школа России» и «Лучший школьный педагог-библиотекарь России».

Финалисты конкурсов встретятся в Москве: решающие испытания и награждение победителей состоятся в декабре на первом Международном форуме библиотекарей.

Добавим, что на онлайн-платформе Знание. Академия открыт бесплатный курс «Современная школьная библиотека: новые вызовы и возможности», реализованный Обществом «Знание» при поддержке Минпросвещения России. Участники курса получат сертификаты и ценные знания для преобразования школьных библиотек в культурно-просветительские центры.