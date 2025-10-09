Общество

Законопроект об ограничении количества домашних животных в квартирах внесут в ГД

Член думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко внесет на рассмотрение Госдумы законопроект, вводящий ограничение на количество проживающих в квартире собак и кошек.

Изменения предлагается внести в закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Согласно законопроекту, на каждые 18 кв. м квартиры допускается проживание не более одной взрослой собаки и не более одной взрослой кошки. Временное превышение данных норм будет возможно при рождении потомства до достижения детенышами возраста шести месяцев. Эти ограничения предлагается не распространять на собак-проводников.

Как отмечается в пояснительной записке, действующие нормы допускают содержание в жилых помещениях неограниченного количества домашних животных, пишет ТАСС.

«На практике подобная ситуация приводит к многочисленным случаям, когда в обычных квартирах содержится 15–20 и более кошек или собак, что влечет за собой нарушение санитарно-эпидемиологических требований и создание антисанитарных условий», — говорится в документе.