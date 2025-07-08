Происшествия

Новый «котопритон» обнаружили псковские волонтеры на улице Юбилейной

Более 20 нестерильных котов и кошек живут с тяжелобольной пожилой женщиной в антисанитарных условиях в многоэтажке на улице Юбилейной, 71 в Пскове. Об этом сообщают волонтеры в соцсети «ВКонтакте».

Фото из группы «КОТоПРИТОН Рины Ш. Псков 2025 год»

Как пишут волонтеры, женщина периодически проходит лечение в Богданово. В антисанитарии животные плодятся с геометрической прогрессией: от некогда подобранных с дач трех котов число выросло до 27. Точное количество питомцев установить не удалось: они прячутся в диванах, шкафах и обивках кресел

«Животные выпадают периодически из окон 4-го этажа, застревают и гибнут в москитных сетках, кошки, рожающие котят, съедают собственные пометы, из питания звери получают 2 мешка китекета, кашу геркулес и концентрированное молочко (сгущенка в переводе), ну дальше все понятно: истощение, свои внутренние инфекции и тд... <...> Запах адовый, удалось забрать 4х котят из пяти, плюс там находятся 2 кошки, которые либо вот-вот родят, либо родили на днях, а котята где-то сидят в шкафах», - рассказали волонтеры в группе в соцсети «ВКонтакте».

«Понятно, что забирать всех оттуда нужно и срочно, но это невероятная новая нагрузка для всех нас, только что 2 месяца было потрачено на спасение пяти десятков котов Шембурской, ещё 2 месяца на их выхаживание, половина до сих пор находятся у меня и тут ещё новый адрес. А решать что-то срочно и действовать нужно прямо сейчас, ибо каждый день - это цена жизни какого-то из тех котов на фото. Два десятка котов - это целая экосистема со своей микрофлорой, опыт спасения шембурских мы получили конечно колоссальный, ну и данный адрес нужно максимально быстро и эффективно разруливать», - поделились волонтеры.

Необходима вакцинация всех оставшихся 26 животных из «котопритона» Рины Ш. и предположительно 20 котов нового «котопритона», забрать которых в помещение к другим животным можно будет спустя 3 недели. Кроме того, важно обеспечивать новых котов кормом, чистой водой и наполнителем.

Смотрите также Маленький ад (18+)

«Нужны будут бесстрашные волонтеры, готовые поймать кота в условиях бедлама, а также помочь с уборкой её жилища, чтобы женщина и эти коты могли какое-то время жить не в кучах собственного... Друзья! Приветствуются любые ваши предложения по урегулированию ситуации и принимается любая помощь. Прорвемся! Справимся! Спасибо огромнейшее за невероятную поддержку, которую вы нам оказываете!» - заключили волонтеры.