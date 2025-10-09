Общество

Минфин предложил оптимизировать процедуру получения лицензии на продажу алкоголя

Минфин РФ разработал законопроект, направленный на оптимизацию процедуры получения лицензии на продажу алкоголя, говорится в сообщении министерства.

Проект был одобрен на заседании правительства.

Законопроект, в частности, предусматривает сокращение набора документов, который необходимо предоставлять предпринимателям для получения лицензии. Предполагается, что с 1 марта 2026 года заявителям не потребуется предоставлять сведения о государственной регистрации организации, о постановке на учет в налоговом органе, а также документы, подтверждающие наличие стационарных торговых объектов или стационарного объекта общественного питания.

Все эти данные будут направляться в лицензирующий орган автоматически из других ведомств, уточняется в сообщении, пишет Интерфакс.

Также предлагается сократить сроки рассмотрения заявлений на получение лицензий в рознице и местах общественного питания до 15 рабочих дней. Сейчас рассмотрение занимает 30 календарных дней.