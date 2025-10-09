Общество

Прививку от гриппа в Псковской области сделали уже более 119 тысяч человек

Управление Роспотребнадзора по Псковской области сообщает о ходе кампании по вакцинации против гриппа на территории региона

По данным на 3 октября, с начала кампании по иммунизации против гриппа в Псковской области привито 119 158 человек. Общий охват населения вакцинацией составил 20,7%, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Среди лидеров кампании по иммунизации детей Пустошкинский муниципальный округ – 93,4% от общего плана, на втором месте Себежский с показателем 92%, на третьем – Бежаницкий – 82,8%.

Взрослое население быстрее прививают в Гдовском округе – 56,3% от общего плана по иммунизации, а также в Куньинском – 46,5% и Островском – 38,2%.

Управление Роспотребнадзора по Псковской области напоминает, что наиболее надежным средством предупреждения заболеваний гриппом и его осложнений является вакцинация.