Врач из Пскова объяснила причины неприятия вакцинации от гриппа в обществе 

Врач-аллерголог-иммунолог Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Кирильчик обсудила актуальную тему вакцинации от гриппа и причины, по которым население неохотно идет на прививки, в новом выпуске программы «Беседка» на радио «ПЛН FM» (102,6 FM).
Специалист отметила, что несмотря на научно обоснованные принципы действия вакцины в обществе сохраняется настороженность и даже неприятие вакцинации. «Это идет от информационного хаоса, от того, что люди не знают, что читать. Любителей рассказывать какие-то страшилки огромное количество», – пояснила Анастасия Кирильчик.
В нашей стране вакцинация имеет долгую историю, начиная с введения прививок от оспы Екатериной II в XVIII веке. Однако вокруг вакцинации существуют различные теории, утверждающие, что прививки могут ослаблять организм и открывать его для простудных заболеваний, а также выдвигаются версии о том, что это способ чипирования людей НЛО или спецслужбами.
«Чипирование домашних кошек и собак действительно помогает вернуть их хозяевам в случае потери, но отслеживание человека с помощью геолокации мобильного телефона гораздо проще и эффективнее, чем использование чипов. С учетом наличия множества камер и систем оплаты проезда, чипирование выглядит затратным и нецелесообразным. Случаи пропавших людей, о которых сообщается в «ЛизаАлерт», включая привитых детей, стариков и взрослых, показывают, что чипирование не решает проблему поиска пропавших», – поделилась своими взглядами Анастасия Кирильчик.
Она подчеркнула, что вакцинация не гарантирует полное отсутствие заболевания, но значительно облегчает его течение. «Вакцинация помогает организму выработать специфический иммунитет, который знает, как бороться с вирусом», – добавила врач.
Обсуждая недоверие людей к вакцинации, врач отметила, что это часто связано с личным опытом и негативными историями, которые распространяются в обществе. «Существуют случаи, когда мама говорит: «Привились, через 2 дня ребенок заболел». Но когда ты внимательно спрашиваешь маму о первых 2-3 днях после вакцинации, она рассказывает о том, что в это время вокруг находилось огромное количество людей, которые чихают и кашляют. Вполне вероятно, что кто-то рядом был даже с температурой. То есть был дополнительный риск развития заболевания. Иммунная система не ослабляется; она либо есть с рождения и формируется, вставая на защиту своего организма, либо имеет дефект и, соответственно, ломается, как ножка у стула», – рассказала гостья студии.
В заключение специалист добавила: даже если после вакцинации у ребенка наблюдается незначительное повышение температуры в течение нескольких дней, это не является поводом для беспокойства. Важно отметить, что серьезные осложнения, такие как пневмония или менингоэнцефалит, не развиваются. Переносить легкие формы заболеваний — это естественный процесс, он способствует укреплению иммунной системы. По словам иммунолога, вакцинация позволяет организму адаптироваться и развивать защитные механизмы.