Актриса Юлия Пересильд посетила Псков

Уроженка Пскова, актриса Юлия Пересильд посетила малую Родину, сообщила она в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Юлия Пересильд / Telegram

«Псков. Моя малая Родина. На 1,5 суток, но вырвалась. Как же я скучаю по этим просторам Псковским. Сколько сил они мне дают. Как люблю просто смотреть на нашу Пскову, Кремль, гулять по набережным и дышать северным воздухом Псковщины», - написала актриса.

Юлия Пересильд - российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка Российской Федерации (2018). Ведущая актриса Московского драматического театра на Малой Бронной. В 2001 году окончила среднюю школу № 24 города Пскова.

Поступила на факультет русской филологии Псковского государственного педагогического института. В 2002 году поехала в Москву и поступила в театральный вуз.

В 2006 году окончила актёрское отделение режиссёрского факультета Российской академии театрального искусства (РАТИ-ГИТИС) (актёрская мастерская О. Л. Кудряшова).