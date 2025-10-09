Общество

С декабря могут заработать лимиты на число банковских карт

Уже с декабря в России могут начать действовать ограничения на количество банковских карт, которые один человек может оформить. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По словам парламентария, инициатива предусматривает два лимита: не более пяти карт в одном банке и не более двадцати во всех кредитных организациях суммарно. Ранее обсуждалась идея ограничить число карт до десяти, однако от этого варианта отказались в пользу более гибкой схемы.

Одновременно с введением лимитов планируется запустить специальный сервис, позволяющий клиентам отслеживать, где и когда они выпустили свои карты. Этот инструмент должен повысить прозрачность и упростить контроль за «пластиком».

В Банке России считают, что разумное ограничение числа карт поможет бороться с мошенничеством и деятельностью так называемых дропперов — посредников, через которых преступники выводят похищенные средства, пишут «Известия».

Эксперты отмечают, что спрос на подобные меры назрел давно. По данным Freedom Finance Global, только в 2024 году злоумышленники похитили у клиентов банков 27,5 млрд рублей — на 74% больше, чем годом ранее. Большая часть схем связана именно с использованием подставных лиц и множественных карт.