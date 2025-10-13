Общество

Пять знаков туристической навигации установили в Псковском районе

В рамках развития внутреннего туризма, продолжая ежесезонную работу, на территории Псковского района установлены пять знаков туристической навигации. Они помогают путешественникам, как жителям Псковской области, так и нашим гостям, сориентироваться и правильно построить свой маршрут, сообщила глава района Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Наталья Федорова

Так, два знака ведут к храму Успения Пресвятой Богородицы в деревне Мелетово – примеру классической псковской архитектуры культового зодчества середины XV века. Так же один из указателей обозначает видовую площадку на реку Великую со смотровой площадки в дерене Родина, еще один к арт-кластеру «Таврида», еще один указатель ведет к местам размещения – отелю в деревне Черёха. Знаки выполнены в едином международном формате: на коричневом фоне нанесены специальная пиктограмма, характеризующая объект, и его название на русском и английском языках.

«Напомню, в 2023 и 2024 году в нашем районе были установлены в общей сложности 12 знаков туристической навигации к основным достопримечательностям и объектам гостеприимства. Отмечу, работы проведены за счет финансирования из бюджета области», - отметила Наталья Федорова.