Общество

Вечер итальянской кухни и мастер-класс по приготовлению суши устроят в псковском ресторане

Управляющая рестораном «СтругановЪ» Татьяна Шинкевич рассказала о гастрономических вечерах заведения в эфире программы «Дело вкуса» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Она отметила, что у ресторана есть возможность создать уникальную атмосферу, где каждый сможет найти что-то для себя. «Мы стараемся, чтобы наш ресторан стал не просто местом для еды, а настоящим центром общения и развлечений», — сказала гостья студии.

Татьяна Шинкевич также пояснила, что гастрономические вечера — это отдельная история: «Мы стараемся каждый раз удивлять наших гостей чем-то новым. Это могут быть тематические ужины, где мы представляем блюда определенной кухни, или мастер-классы по кулинарии с участием шеф-повара. Мы также часто приглашаем известных поваров и кулинаров, которые делятся своими секретами и рецептами».

По словам управляющей ресторана, организаторы мероприятия всегда стараются выбирать темы, основываясь на сезоне, праздниках и предпочтениях гостей. Например, перед Новым годом проводили вечера, посвященные традиционным новогодним блюдам разных стран. Важным аспектом работы также является внимание к отзывам и пожеланиям постоянных клиентов.

В ближайшие недели запланировали несколько интересных событий. Среди них: вечер итальянской кухни, мастер-класс по приготовлению суши и регулярные караоке-вечера.

Кроме того, планируется провести осенний фестиваль с дегустацией местных продуктов, что обещает стать ярким событием для всех любителей гастрономии.