Психолог раскрыл причины конфликтов в родительских чатах

Любое коллективное общение в группах мессенджеров предполагает неизбежные конфликты или, наоборот, всеобщее одобрение. Как правило, в родительских чатах взрослые люди, не согласившись с позицией одного, сплачиваются в «стадо» и начинают словесную войну против непонравившегося родителя. Психолог, эксперт в области НЛП, гипнотерапии и когнитивно-поведенческой терапии Сергей Лунюшин пояснил, почему в коллективах возникает «стадное» поведение.

Фото: «Шедеврум»

«В любой группе начинают проявляться явные лидеры, — говорит психолог. — Иногда эти лидеры задают тон общению и определяют правила игры».

В родительских чатах лидерами часто становятся самые активные участники, которые формируют мнение большинства. Остальные участники, сознательно или бессознательно, подстраиваются под них. Такие группы склонны к конформизму: «Когда один человек выдвигает необычное или непопулярное мнение, лидеры и их сторонники могут воспринимать это как вызов и начать его все вместе критиковать», — отмечает специалист.

В результате складывается эффект «стада», где преследуется или игнорируется тот, кто «не вписывается». По словам психолога, есть различные роли в таких ситуациях:

Лидеры авторитарные — продвигают свои взгляды и активно поддерживают друг друга.

«Санитарные» лидеры — те, кто устанавливает основные правила коммуникации.

Пассивные участники — молчащие, не вмешивающиеся, которые тем самым позволяют ситуации развиваться.

«Это явление не ограничивается родительскими чатами, — подчеркивает эксперт, — оно встречается во всех коллективах, будь то рабочие команды, учебные группы или даже семьи».

Если вы стали мишенью, во-первых, нельзя поддаваться эмоциям. Необходимо сохранять спокойствие и не участвовать в эскалации конфликта.

«Когда началась травля, важно не вступать в конфронтацию, а пытаться понять, почему вы оказались в этой ситуации», — рекомендует психолог.

Обратиться к лидерам. Если в чате есть администраторы или модераторы, попробовать с ними обсудить проблему. Иногда авторитетный голос может охладить ситуацию. Соблюдать этику общения. Важно помнить, что эффективный диалог строится на уважении и понимании, а не на критике и осуждении.

Искать поддержку. Найти тех участников группы, кто относится к вам позитивно или нейтрально. Часто в таких группах скрыто много «молчунов», которые готовы поддержать, если чувствуют лидерство, пишет RuNews24.ru.

В чатах полезно закрепить нормы — запрещение оскорблений, личных выпадов и неконструктивной критики. Поощрение разных взглядов на воспитание и обучение уменьшит групповой конформизм.