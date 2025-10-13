Общество

За год более 60% компаний столкнулись с враньем в резюме

За последний год 65% российских компаний столкнулись с недостоверной информацией о соискателях, сообщили аналитики.

По данным сервиса по поиску работы hh, 37% работодателей сталкиваются с ложью в резюме «иногда», еще 18% — «часто», и лишь 4% — «очень часто», 30% отметили, что подобные случаи им встречаются редко, остальные заявили, что никогда не сталкивались с ложными данными.

Чаще всего, по данным сервиса, соискатели приукрашивают информацию в резюме о своем профессиональном опыте. Также кандидаты врут, например, о возрасте, образовании, скрывают причины ухода с прошлых мест работы, частые увольнения и периоды безработицы.

А по данным другого сервиса по поиску работы — SuperJob, — каждый пятый эйчар встречал резюме соискателей, исказивших личные данные. Обман обычно вскрывается на собеседовании, при сверке с трудовой книжкой или при проверке прошлых мест работы, уточнили в сервисах по поиску работы, пишут «Известия».

Также, по их данным, ложь помогают выявить тестовые задания.