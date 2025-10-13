Вице-губернатора Псковской области Татьяну Баринову наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Заместителя губернатора Псковской области Татьяну Баринову наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, следует из указа президента Российской Федерации Владимира Путина от 15.10.2025 № 728 «О награждении государственными наградами Российской Федерации».
Медалью награждают за особые заслуги в промышленности, строительстве, науке, образовании, здравоохранении, культуре, на транспорте и в других областях трудовой деятельности, большой вклад в дело защиты Отечества, укрепление законности и правопорядка, обеспечение госбезопасности.
Напомним, Татьяна Баринова с 1976 по 1978 год трудилась экономистом Псковской лесоторговой базы.
С 1978 года работает в Главном государственном финансовом управлении Псковской области: экономист, старший экономист, заместитель начальника отдела, начальник отдела.
С февраля 1999 года - заместитель начальника Главного финансового управления области, с 2000 г. - первый заместитель начальника Главного финансового управления области.
С декабря 2004 года - начальник Главного государственного финансового управления области.
В ноябре 2005 года назначена заместителем губернатора области - начальником Главного государственного финансового управления области.
С 1 июля 2025 года - заместитель губернатора - министр финансов Псковской области.