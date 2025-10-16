Общество

В ГД заявили, что девочки в возрасте 11-14 лет курят вейпы чаще, чем мальчики

Распространение никотинсодержащей продукции среди подростков представляет серьезную угрозу для здоровья молодого поколения, подчеркнул председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Девочки в возрасте 11-14 лет в России курят вейпы чаще, чем мальчики того же возраста. Это вызывает серьезную обеспокоенность в контексте ухудшения демографической ситуации в стране.

Фото: prostooleh / freepik

«Среди девочек 11-14 лет кратный рост этого курения. То есть девочка 11-14 лет курит чаще, чем мальчики в этом возрасте. О какой вообще демографии можно говорить?» — приводит слова Метелева ТАСС.

Он подчеркнул, что распространение никотинсодержащей продукции, прежде всего вейпов, подрывает усилия государства по улучшению демографической ситуации: «Сколько государство потратит на лечение последствий, которые до сих пор пока не изучены, но все понимают, что там - солевой никотин, тысячи разных смесей, которые точно не в плюс, а в минус».