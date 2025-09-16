Общество

Елена Лунгу: Вейпы губят здоровье нации

Вейпы губят здоровье молодежи, а она — будущее нашей нации. Такое мнение озвучила депутат Псковского областного Собрания, врач-терапевт Псковской межрайонной больницы Елена Лунгу, комментируя в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей заявление первого заместителя председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрия Гусева о том, что ответственность за курение и продажу вейпов должна быть аналогична той, что наступает за распространение наркотиков.

«Я согласна с мнением депутата Гусева и больше хочу сказать, что это очень губит молодёжь, бессознательно. В основном вейпы сейчас курит молодежь, и мы боимся за здоровье нашей будущей нации. Уже встречаются и онкологические заболевания, и другие болезни бронхолегочной системы, и астмы, и нередки случаи смертей. Поэтому медицинское сообщество озабочено, и мы, я думаю, будем поддерживать Гусева», - сказала Елена Лунгу.

В качестве решения данной проблемы депутат предложила полный запрет.

«Необходим полный запрет. Мне кажется, курение — это от безделья. Вредные привычки возникают от незанятости подростка, нечем увлекаться. Попробовали вредную привычку, и пошло. Конечно, это затягивает. Это большой философский вопрос, поэтому можно долго дискутировать по этому поводу. Но в том, что надо какие-то жесткие меры принимать, я согласна полностью», - добавила Елена Лунгу.

Напомним, первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев заявил, что нужно приравнять ответственность за курение и продажу вейпов к распространению наркотиков. В частности, парламентарий указывает, что есть медицинские подтверждения того, что от употребления вейпов повышается риск онкологических заболеваний и растет смертность.