Общество

«Семейные ценности»: Вера и подвиг. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Семейные ценности», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 17 октября.

На этот раз ведущие Анастасия Туманская и Артем Татаренко пригласили в студию Надежду Цыганову - социального координатора Псковского отделения государственного фонда «Защитники Отечества», лауреата национальной премии «Страну меняют люди», маму четырех детей и вдову военного священника, погибшего после полученных в зоне СВО ранений.

Гостья студии поделилась своими воспоминаниями о муже как о человеке, рассказала о своей семье и принципах воспитания детей, а также о своей деятельности в фонде «Защитники Отечества».