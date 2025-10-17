Общество

В Госдуме рассмотрят проект о круглогодичном призыве на военную службу

Госдума может 21 октября рассмотреть во втором чтении законопроект о призыве на военную службу в течение календарного года с 1 января по 31 декабря на основании указа президента, следует из решения комитета Госдумы по обороне, документ доступен в думской электронной базе.

Законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента 22 июля. Его авторами выступили глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и первый зампред комитета Андрей Красов.

«Предложить Совету Государственной Думы принять следующие решения: включить указанный законопроект в проект порядка работы Государственной Думы для рассмотрения во втором чтении 21 октября 2025 года», - сказано в документе.

Как ранее сообщил Картаполов, проект нужен для систематизации работы военкоматов, отправка на службу будет проходить в установленные законами сроки, пишет РИА Новости.

Напомним, в Псковской области повестки для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу, направляются в электронной форме через «Госуслуги» и на сайте реестрповесток.рф.

Ранее сообщалось, что срок явки в военкомат по электронной повестке хотят ограничить 30 днями.