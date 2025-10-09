Общество

В Псковской области призывная кампания переходит в цифровой формат

Повестки для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу, будут направляться в электронной форме через «Госуслуги» и на сайте реестрповесток.рф. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в военном комиссариате города Пскова и Псковского района.

Как это работает?

Канал доставки: повестка направляется в личный кабинет гражданина на Едином портале государственных услуг («Госуслуги»). Юридический статус: электронная повестка, доставленная через «Госуслуги», имеет такую же юридическую силу, как и повестка, врученная лично под роспись. Момент получения считается зафиксированным с момента отображения в личном кабинете. Уведомление: о поступлении новой повестки гражданин будет уведомлен через систему оповещений портала услуг «Госуслуги» (e-mail, ЅМЅ-сообщение или push-уведомление в мобильном приложении)

Что нужно сделать призывнику?

Иметь подтвержденную учетную запись на портале услуг «Госуслуги», не отменяя другие способы ее вручения. Повестка может быть доставлена по месту работы, учебы или жительства, если иной способ вручения невозможен;

Факт получения электронной повестки фиксируется автоматически. Незнание о поступлении повестки ввиду неиспользования портала услуг «Госуслуги» или нежелания проверять уведомления не освобождает от ответственности за неявку без уважительной причины и влечет за собой административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

«Убедитесь, что ваша учетная запись на «Госуслугах» имеет статус «Подтвержденная». Проверьте актуальность контактных данных (номер телефона и e-mail), привязанных к учетной записи, чтобы не пропустить уведомление», - дали рекомендации псковским призывникам.

Новый механизм призван сделать взаимодействие призывников и военных комиссариатов более оперативным, прозрачным и удобным.

Осенний призыв в армию проходит с 1 октября по 31 декабря. Планируется призвать 135 тысяч срочников.