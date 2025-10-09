В Псковской области призывная кампания переходит в цифровой формат

Повестки для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу, будут направляться в электронной форме через «Госуслуги» и на сайте реестрповесток.рф. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в военном комиссариате города Пскова и Псковского района.
Как это работает?
- Канал доставки: повестка направляется в личный кабинет гражданина на Едином портале государственных услуг («Госуслуги»).
- Юридический статус: электронная повестка, доставленная через «Госуслуги», имеет такую же юридическую силу, как и повестка, врученная лично под роспись. Момент получения считается зафиксированным с момента отображения в личном кабинете.
- Уведомление: о поступлении новой повестки гражданин будет уведомлен через систему оповещений портала услуг «Госуслуги» (e-mail, ЅМЅ-сообщение или push-уведомление в мобильном приложении)
Что нужно сделать призывнику?
- Иметь подтвержденную учетную запись на портале услуг «Госуслуги», не отменяя другие способы ее вручения. Повестка может быть доставлена по месту работы, учебы или жительства, если иной способ вручения невозможен;
- Факт получения электронной повестки фиксируется автоматически. Незнание о поступлении повестки ввиду неиспользования портала услуг «Госуслуги» или нежелания проверять уведомления не освобождает от ответственности за неявку без уважительной причины и влечет за собой административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
«Убедитесь, что ваша учетная запись на «Госуслугах» имеет статус «Подтвержденная». Проверьте актуальность контактных данных (номер телефона и e-mail), привязанных к учетной записи, чтобы не пропустить уведомление», - дали рекомендации псковским призывникам.
Новый механизм призван сделать взаимодействие призывников и военных комиссариатов более оперативным, прозрачным и удобным.
Осенний призыв в армию проходит с 1 октября по 31 декабря. Планируется призвать 135 тысяч срочников.