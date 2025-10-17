Общество

«Воспитание в свободе и любви»: многодетная псковичка рассказала, как растит детей после потери супруга

Принципы воспитания, которые пришлось пересмотреть после гибели супруга, раскрыла координатор Псковского отделения государственного фонда «Защитники Отечества», лауреат национальной премии «Страну меняют люди», мама четырех детей и вдова военного священника, погибшего после полученных в зоне СВО ранений, Надежда Цыганова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Семейные ценности».

Если раньше в их семье роли были четко разделены — отец был источником «безграничной любви», а Надежда Цыганова отвечала за «порядок и чистоту», — то теперь ей пришлось учиться проявлять больше нежности.

«Я рощу их в свободе, но не во вседозволенности. Мне бы очень хотелось, чтобы они внутренне были свободны, потому что я шла до своей внутренней свободы долгий путь», — отметила вдова.

Надежда Цыганова призналась, что ей самой пришлось обратиться к психологу, чтобы «раскрыть в себе теплые чувства к детям». Своей задачей она видит не подавление воли детей, а развитие в них внутренней свободы в рамках нравственности и ответственности за свои поступки.

Отвечая на вопрос о том, как дети пережили утрату, вдова сказала, что не стала скрывать от них правду и вовлекла в общее горе, считая, что ребенок — часть семьи и должен проходить этот путь вместе со всеми.

«Мы вместе беремся за руки и идем этот сложный путь, где мама — поддержка ребенку, а не ребенок маме», — заявила Надежда Цыганова.