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Скончался раненный в зоне СВО псковский священник Александр Цыганов

Скончался раненный в СВО псковский священник Александр Цыганов. Об этом сообщается в Telegram-канале Псково-Печерского монастыря.

Фото: Псково-Печерский монастырь / Telegram

«Отошел ко Господу иерей Александр Цыганов. 21 ноября после двух тяжелых недель борьбы за жизнь от полученных ранений скончался воинский священник 76 десантно-штурмовой дивизии ВДВ, клирик храма святого благоверного князя Александра Невского города Пскова», – говорится в сообщении.

В монастыре отметили, что иерей был ранен при исполнении священнического долга по окормлению воинов армии России в зоне СВО и попал под обстрел вместе с протоиереем Михаилом Васильевым.

«Просим молитв о упокоении новопреставленного раба Божия иерея Александра!» – добавили в Telegram-канале.

Напомним, псковский священник, иерей Александр Цыганов, клирик храма Александра Невского получил ранение в ходе специальной военной операции 6 ноября.