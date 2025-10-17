Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
О новый местах для туристов
ПЛН 25 лет
Господин Рейтингомер
вишневый сквер
Денис Иванов об округе №15
Как устроить свидание мечты?
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
От яблока до яблони
развивающие секции для детей
Нам любые дОроги дорОги...
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Что изменилось в псковских школах
Города для людей
Гений уездного города
Альфа-Банк и «Серебряный старт»
 
 
 
ещё Общество 17.10.2025 12:390 Посетить базу отдыха «Озерное» сможет победитель конкурса ПЛН «Народный репортер» 18.10.2025 10:060 ГОСТ на упаковку жидкостей для вейпов изменят до конца года 18.10.2025 09:460 Всемирный день конфет празднуют 18 октября  18.10.2025 09:260 Репортаж из Грузии… в Пскове 18.10.2025 09:210 Определены нормы написания слова интернет 17.10.2025 21:200 Круглый стол на тему безопасности правоохранительных органов прошёл в Пскове
 
 
 
Самое популярное 16.10.2025 22:000 Врач дал рекомендации по употреблению витамина D в зимний период 16.10.2025 12:480 В России назвали размер зарплаты бедных 13.10.2025 12:370 Ушел из жизни доцент ПсковГУ Мкртыч Давтян 12.10.2025 17:360 Памяти псковского педагога Жанны Ушкачевой 13.10.2025 17:550 Рейтингомер: три дела Ильиной, новый начальник УГХ и непонятки с Брутяном
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

ГОСТ на упаковку жидкостей для вейпов изменят до конца года

18.10.2025 10:06|ПсковКомментариев: 0

ГОСТ на маркировку упаковки жидкостей для вейпов будет изменён до конца года, в нём появятся требования к размеру изображений и надписей, предупреждающих о вреде использования такой продукции, сообщил руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

«Основное изменение в стандарте - будет прописан процент поверхности упаковки, который они должны занимать, чтобы это была не маленькая сноска в конце, а чтобы это бросалось в глаза, чтобы это было ярко и максимально негативно», - приводит слова Шалаева РИА Новости

При этом набор устрашающих изображений, демонстрирующих вред здоровью от употребления вейпов, по его словам, возможно, будет и не такой, как на сигаретах, добавил руководитель Росстандарта.

Он напомнил, что первый ГОСТ на жидкости для электронных систем доставки никотина появился ещё в 2018 году. В 2024 году в документ были внесены важнейшие изменения, уточнены требования к упаковке и маркировке. В частности, запрещалось наносить изображение «пищевых продуктов, фруктов, ягод, напитков, лекарственных средств, растений, киногероев, анимационных персонажей, людей, животных». Тем не менее многие производители, по словам Шалаева, умело обходят эти требования.

Инициатива об уточнении и ужесточении требований к оформлению упаковок жидкостей для вейпов поступила сначала от заксобрания Санкт-Петербурга, а потом от комитета по молодежной политике Госдумы, уточнил он.

«По аналогии с табачными изделиями… нужно не просто говорить о том, что нельзя наносить на упаковку, но нужно показывать вред, который могут нанести вейпы. До конца года изменения в действующий ГОСТ будет приняты, чтобы максимально предотвратить применение никотинсодержащей продукции, особенно среди подростков, молодежи», - отметил Шалаев.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
С декабря в России могут начать действовать ограничения на количество банковских карт у одного человека. А сколько у вас карт?
В опросе приняло участие 230 человек
18.10.2025, 10:060 ГОСТ на упаковку жидкостей для вейпов изменят до конца года 18.10.2025, 09:460 Всемирный день конфет празднуют 18 октября  18.10.2025, 09:260 Репортаж из Грузии… в Пскове 18.10.2025, 09:210 Определены нормы написания слова интернет
18.10.2025, 09:000 Движение транспорта ограничат 18 октября на улице Леона Поземского в Пскове 17.10.2025, 22:000 Сезон ремонта дорог завершается в Псковском районе 17.10.2025, 21:400 В России может появиться доплата к пенсии за трудовой стаж 17.10.2025, 21:200 Круглый стол на тему безопасности правоохранительных органов прошёл в Пскове
17.10.2025, 21:000 80 семей с детьми Опочецкого района получили продуктовую помощь 17.10.2025, 20:400 Первые памятные значки «За регулярное донорство» вручили в Псковской области 17.10.2025, 20:200 Штраф сто тысяч рублей назначил суд великолучанину за фиктивную постановку на учет иностранца 17.10.2025, 20:000 В Псковской области подвели итоги второго этапа конкурса «Народный участковый - 2025»
17.10.2025, 19:400 Новую производственную площадку открыла фабрика «Псков-Полимер» 17.10.2025, 19:290 ДТП произошло на улице Вокзальной в Пскове 17.10.2025, 19:200 Восемь новых знаков туристской навигации установили в Пушкинских Горах 17.10.2025, 19:000 Выставка Псковского музея «Три художника» открылась в Кириллове
17.10.2025, 18:400 Ограничение скорости будет действовать на трёх участках трассы Р-23 «Псков» 18 октября 17.10.2025, 18:200 Ярмарка мастеров пройдёт в Пскове 18 октября 17.10.2025, 18:000 Росгвардия разъяснила псковичам правила покупки многозарядного гладкоствольного оружия 17.10.2025, 17:400 Биохакер раскрыл секрет хорошей памяти и крепкой печени
17.10.2025, 17:220 День в истории ПЛН. 17 октября 17.10.2025, 17:180 «Семейные ценности»: Вера и подвиг. ВИДЕО 17.10.2025, 17:170 Более 1000 работ в год: Псковстат отмечает Всемирный день статистики 17.10.2025, 17:150 Психолог дал псковичам советы перед свиданием
17.10.2025, 17:130 Суд рассматривает ряд исков по обеспечению теплоснабжения в Острове-3  17.10.2025, 17:080 Администрация Великих Лук за год рассмотрела 10 610 обращений граждан 17.10.2025, 17:040 Александр Козловский: Россия и Китай продолжают наращивать торгово-экономические отношения 17.10.2025, 17:010 «Либо ты разрушаешься, либо собираешь себя заново»: псковичка назвала способ жить после потери близкого
17.10.2025, 16:560 Мусор загорелся на балконе на улице Льва Толстого в Пскове. ВИДЕО 17.10.2025, 16:540 Жителя Беларуси арестовали за серию краж виски в Дно 17.10.2025, 16:530 Фотофакт: Антитеррористические учения проводят в Новосокольниках 17.10.2025, 16:510 Почти 200 отцов в Псковской области получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
17.10.2025, 16:450 «Хайпожоры»: Конец свободного интернета и госуслуги в руках доверенных лиц. ВИДЕО 17.10.2025, 16:390 СОЦПРОФ: Материнский капитал — это инвестиция в будущее России, а не просто выплата 17.10.2025, 16:290 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 17 октября 17.10.2025, 16:280 Партия винограда весом 20 тонн запрещена к ввозу в Себежском районе
17.10.2025, 16:220 Профсоюз военнослужащих в Псковской области возглавил Вячеслав Красоткин 17.10.2025, 16:130 Максим Борисюк стал и. о. главврача псковского перинатального центра 17.10.2025, 16:120 Движение на улице 3-й Ударной Армии в Великих Луках ограничат для спила аварийного дерева 17.10.2025, 16:060 «Воспитание в свободе и любви»: многодетная псковичка рассказала, как растит детей после потери супруга 
17.10.2025, 15:580 «Дневной дозор»: Должны ли безработные оплачивать свою медстраховку? 17.10.2025, 15:560 Альфа-Банк поддержал проект «Серебряный старт» в Пскове 17.10.2025, 15:530 Ограничение движения на улице Луговой в Пскове продлили до 24 октября 17.10.2025, 15:430 Математический кабинет имени Ковалевской открыли в Великолукском медколледже
17.10.2025, 15:400 Антон Мороз: Дизайн-код — необходимый инструмент для развития города 17.10.2025, 15:360 Псковский слесарь представил два изобретения на региональном конкурсе 17.10.2025, 15:290 Вдова псковского священника поделилась впечатлениями от встречи с Путиным 17.10.2025, 15:260 В Госдуме рассмотрят проект о круглогодичном призыве на военную службу
17.10.2025, 15:190 Обновленный «пентагон», «живопись» музыкальной школы и проблемный проезд на Завеличье 17.10.2025, 15:140 Свыше 130 тысяч человек в Псковской области уже вакцинировались от гриппа 17.10.2025, 15:130 Помощь без формальностей: псковичам назвали принципы работы фонда «Защитники Отечества» 17.10.2025, 15:070 Мастерская «Гвозди» в Пскове отпразднует 10-летие спектаклем «Не спать!»
17.10.2025, 15:050 В Пскове завершилось обучение инспекторов ФСИН 17.10.2025, 15:011 Фотофакт: Движение перекрывают на площади Победы в Пскове из-за ралли 17.10.2025, 14:540 Интерактив: Несанкционированный водный объект 17.10.2025, 14:520 Полуфиналистки «Мисс и Миссис Псков-2025» приняли участие в титульной фотосессии
17.10.2025, 14:490 Осенний фестиваль профессий для школьников пройдет 20 октября в Пскове 17.10.2025, 14:450 Менее чем за неделю на Солнце зарегистрировали 87 вспышек 17.10.2025, 14:310 Сотрудники спортшколы «Экспресс» вышли на субботник в Великих Луках 17.10.2025, 14:270 Водитель Renault сбил девочку на пешеходном переходе в Гдове
17.10.2025, 14:130 Срок явки в военкомат по электронной повестке хотят ограничить 30 днями 17.10.2025, 14:110 Комитет ветеринарии Псковской области взял «золото» на главной агровыставке страны 17.10.2025, 14:080 Правительство продлило возможность заключения соглашений о стабилизации цен 17.10.2025, 13:580 «Пастырь. Защитники Отечества»: Монах Анания. ВИДЕО
17.10.2025, 13:570 В Псковском филиале университета ФСИН завершились курсы повышения квалификации 17.10.2025, 13:420 Муниципальный вестник: KPI для новых глав 17.10.2025, 13:370 Нам любые дОроги дорОги... 17.10.2025, 13:250 Псковский губернатор призвал соотечественников из Прибалтики не ждать депортации и переезжать в РФ
17.10.2025, 13:220 В Великих Луках насчитали 733 торговых объекта 17.10.2025, 13:170 Отпустившего пьяного водителя в Дедовичах майора полиции лишили звания  17.10.2025, 13:070 В Мелитополе высадили аллею псковской и запорожской молодежи 17.10.2025, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности»: Вера и подвиг
17.10.2025, 12:540 Каждый дееспособный гражданин РФ должен платить в ФОМС – Виктор Антонов 17.10.2025, 12:460 В фандоматы на псковском вокзале с января по сентябрь сдали 5,5 тысячи единиц вторсырья 17.10.2025, 12:390 Посетить базу отдыха «Озерное» сможет победитель конкурса ПЛН «Народный репортер» 17.10.2025, 12:300 В жилом доме в Бежаницах загорелась сажа в дымоходе
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru