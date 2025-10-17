Общество

Кабинет самоуправления имени Марии Сизовой открыли в Великолукском медколледже

Кабинет самоуправления имени Марии Сизовой открыли в Великолукском медицинском колледже 16 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в учебном заведении.

Фотографии: Великолукский медицинский колледж

Вели мероприятие студентки 021а группы Софья Суворова и Надежда Никитина.

Почётные гости мероприятия – директор колледжа Александр Шулаев и первый заместитель директора Ирина Милюшенкова рассказали о важности традиций самоуправления и сплочения коллектива, достигаемого при помощи них. Было отмечено, что студенческое самоуправление играет ключевую роль в учебном процессе. Оно позволяет студентам проявлять активность, развивать творческие способности и приобретать важные жизненные навыки, а кабинет станет площадкой для реализации инициатив, обмена опытом и создания новых традиций. Здесь будут проходить встречи, семинары и мероприятия, направленные на развитие колледжа и развитие студенческого самоуправления.

Студентка 021б группы Елизавета Мамчур напомнила, что в колледже на данный момент действует 14 органов самоуправления, и все они помогают студентам реализовать свои цели. «Важнейшим примером успешной практики самоуправления в одном из самых сложных отделений больницы – инфекционном – стала деятельность нашей выпускницы 1941 года Марии Дмитриевны Сизовой. На протяжении всего времени своей работы она помогала студентам тогда ещё медицинского училища и наставляла их. Её опыт уникален и заслуживает особого внимания. Это хорошо показали доклад студентки второго 024б группы Марии Волисовой о жизни и достижениях Марии Дмитриевны Сизовой, видеофрагмент интервью Марии Дмитриевны и рассказ Марии о встрече с нашей прославленной выпускницей», - уточнили в колледже.

Завершила мероприятие советник по воспитанию Олеся Кайцова, пожелавшая всем успешной работы в новом кабинете и отметившая, что подобные инициативы позволяют студентам развиваться не только в учёбе, но и в реализации всех своих возможностей.