Общество

День работников дорожного хозяйства празднуется в России 19 октября

Профессиональный праздник работников дорожного хозяйства, который отмечается в России в третье воскресенье октября, сегодня, 19 октября. Появился праздник в 1996 году.

Первоначально, на основании указа Президента РФ от 14 октября 1996 года, он назывался День работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства и отмечался ежегодно в последнее воскресенье октября. Но в соответствии с указом Президента РФ № 556 от 23 марта 2000 года «О Дне работников дорожного хозяйства» данный профессиональный праздник переименовали и стали ежегодно отмечать в третье воскресенье октября.

Дорожное хозяйство представляет собой один из крупнейших сегментов общественного достояния России. В состав дорожного хозяйства входят свыше 3000 учреждений и предприятий различных форм собственности. Численность работающих в дорожном хозяйстве и сопутствующих отраслях составляет порядка 750 тысяч человек.

День работников дорожного хозяйства — это праздник тех, кто строит автомагистрали и мосты, кто круглый год обеспечивает содержание и эксплуатацию сложного дорожного хозяйства, надежное и безопасное автомобильное сообщение между регионами страны. Дороги являются одним из наиболее важных элементов инфраструктуры государства.

Ввиду сурового климата и наличия большого числа различных природных препятствий (лесов, гор, заболоченных местностей) строительство дорог в России всегда было сопряжено со значительными трудностями. Но благодаря самоотверженному труду работников дорожного хозяйства, в стране создана мощная автодорожная сеть.

Сотни тысяч километров дорог, от местных до магистральных, обеспечивают устойчивое сообщение во многих направлениях и транспортную доступность отдаленных российских территорий, развиваются перспективные международные транспортные коридоры, которые позволяют укрепить логистические связи с дружественными государствами, повысить промышленный и туристический потенциал страны. Ежегодно строятся новые автотрассы и искусственные сооружения, которые делают жизнь россиян комфортнее и безопаснее. И все это, благодаря труду работников дорожного хозяйства и, конечно же, ветеранов отрасли, которые сегодня получают поздравления от руководства, коллег и друзей за свой важный и ответственный труд.