Общество

67% псковичей оказывают родителям финансовую помощь — опрос

Финансовую помощь родителям оказывают 67% экономически активных псковичей. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob на основе результатов опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения. Опрос проводился с 13 по 16 октября.

Каждый второй пскович считает, что взрослые дети обязаны помогать родителям материально в любом случае. 33% респондентов поддерживает помощь только при тяжелом материальном положении родителей, а 7% отвергают саму идею такой поддержки.

Мужчины несколько чаще женщин поддерживают безусловную помощь родителям, тогда как горожанки чаще склоняются мнению, что помощь нужно оказывать только в трудной ситуации. С увеличением возраста уменьшается доля тех, кто полностью отвергает помощь родителям: с 9% среди молодежи до 35 лет до 4% среди респондентов 45+.

Обладатели высшего образования чаще поддерживают безусловную помощь (51%), чем респонденты со средним профессиональным образованием (41%). Больше всего же тех, кто уверен, что родителей нужно поддерживать материально в любом случае, среди зарабатывающих от 100 тысяч рублей в месяц (57%).

В реальной практике финансовая поддержка родителей распространена широко: 23% горожан помогают им постоянно, 37% — время от времени, по необходимости, 7% — изредка. Лишь 10% респондентов не помогают родителям и не получают помощи от них, а 15% признались, что родители помогают им.