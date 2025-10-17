Общество

На завершение строительства здания суда в Острове готовы направить 86 млн рублей

На завершение строительства здания городского суда в Острове готовы выделить 86 231 545 рублей, следует из документов, опубликованных на портале единой информационной системы в сфере госзакупок.

Двухэтажное здание площадью 1 199,3 квадратных метра будет располагаться на улице Загородной, 24. Положительное заключение государственной экспертизы выдали 26 февраля текущего года.

Администрация Островского района подписала разрешение на строительство еще в 2019 году. Строительство объекта осуществляло ООО «ГК "Капиталстрой"» в период с 2019 по 2023 годы. За этот период выполнили работы по устройству фундаментов и стен здания, частично выполнили установку окон и витражей, устройство кровли выполнено полностью, частично произведен монтаж наружных инженерных сетей, далее строительство приостановили.

Подрядчик, которого определят 13 ноября, должен будет приступить к работам с 1 января 2026 года и закончить строительство до 30 ноября 2027 года.

Ранее между ООО «Кромсервис» и управлением судебного департамента в Псковской области в апреле 2023 года был заключен контракт на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по строительству здания Островского городского суда в городе Острове, срок выполнения работ определили до 3 ноября 2023 года.

Подрядчик на протяжении срока действия контракта постоянно нарушал сроки на всех этапах исполнения контракта, согласно графику производства работ, а представленный 29 сентября 2023 проект на согласование в главгосэкспертизу не получил положительного заключения и направлен на доработку, в связи с чем управление 19 марта приняло решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Учитывая изложенное, управление подало иск в суд о взыскании 142 365 рублей штрафа, который взыскали 10 сентября.

Изначально заявка на разработку проектной документации, рабочего проекта и сметной документации на строительство появилась на портале Госзакупок в 2015 году и должна была проходить в два этапа: в 2015 году - изготовление проектно-сметной документации, в 2016 году - предоставление заказчику полного комплекта рабочего проекта.