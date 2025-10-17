Общество

20 единиц оружия изъяли росгвардейцы у жителей Псковской области за неделю

С 13 по 19 октября сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области провели 45 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Росгвардейцы выявили 11 административных правонарушения, изъяли 20 единиц оружия и 297 патронов.

Управление Росгвардии напоминает: порядок хранения, использования, ношения и транспортировки гражданского оружия регулируется федеральным законом «Об оружии». Оружие должно храниться в запирающемся на замок металлическом шкафу или сейфе, обеспечивающем его сохранность, безопасность и исключающем доступ посторонних лиц.