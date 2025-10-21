Общество

Ученые обсудили популяризацию науки и цифровые риски на форуме в ПсковГУ

Ключевые тенденции в сфере популяризации науки обсудили эксперты из ведущих вузов и научных центров страны в рамках пресс-конференции в Псковском государственном университете 21 октября. Мероприятие прошло в рамках масштабного фестиваля «#Вместе с российской наукой», организованного университетом при поддержке гранта Министерства науки и высшего образования России в рамках Десятилетия науки и технологий, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Участники пресс-конференции затронули широкий круг вопросов. Речь шла о проектах российских университетов, в частности Адыгейского государственного университета, которые получают поддержку Минобрнауки РФ. Особое внимание было уделено участию молодых исследователей в фестивале «#Вместе с российской наукой» и их роли в развитии научного потенциала страны.

Еще одной важной темой дискуссии стали вызовы современности, а именно риски, которые несет бесконтрольное использование цифровых технологий.

Мероприятие подчеркивает активную работу, которую ведут российские вузы и научные институты по привлечению молодежи в науку и повышению ее доступности для широкой аудитории.