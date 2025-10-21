Общество

До +12 градусов прогнозируют в Псковской области 22 октября

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 22 октября, сообщили в региональном гидрометцентре.

Температура воздуха по области ночью составит от -4 до +1 градусов, днем от +7 до +12 градусов. Без осадков. Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление низкое.

Напомним, ранее начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова сообщила, что среднесуточная температура воздуха уже позволяет автомобилистами произвести замену резины на зимнюю.