В Пскове стартует ежегодная экологическая акция «Вторсырье в помощь животным»

24 и 25 октября у каждого жителя Пскова есть возможность сделать сразу два добрых дела: помочь природе, сдав вторсырье, и поддержать братьев наших меньших. В последние выходные октября в городе пройдет масштабная благотворительная акция по сбору макулатуры и пластика. Об этом сообщается в группе проекта «Экомышление» в соцсети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: «Экомышление» / «ВКонтакте».
Акция состоится с 10:00 до 15:00 на трех удобных площадках:
Организаторы принимают следующие виды вторсырья:
Важные условия:
Вырученные денежные средства будут направлены в пользу псковских зооприютов «Шанс», «Зоозащита» и «Лесопилка».
Все участники акции – как организации, так и частные лица – смогут получить электронные сертификаты участника. Для этого необходимо написать организаторам в сообщения в официальной группе.