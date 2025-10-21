Общество

В Пскове стартует ежегодная экологическая акция «Вторсырье в помощь животным»

24 и 25 октября у каждого жителя Пскова есть возможность сделать сразу два добрых дела: помочь природе, сдав вторсырье, и поддержать братьев наших меньших. В последние выходные октября в городе пройдет масштабная благотворительная акция по сбору макулатуры и пластика. Об этом сообщается в группе проекта «Экомышление» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Экомышление» / «ВКонтакте».

Акция состоится с 10:00 до 15:00 на трех удобных площадках:

Запсковье: ТЦ «Лента», улица Труда, 54 (парковка около магазина «Фейерверки»);

Завеличье: ТЦ «Империал», улица Коммунальная, 41 (сторона парковки у «Вкусно и точка»);

Центр: ТК «Шайба», улица Яна Фабрициуса, 5В (парковка, заезд с улицы Гражданская).

Организаторы принимают следующие виды вторсырья:

Макулатура: книги, журналы, газеты, офисная бумага, упаковочный картон;

ПЭТ-бутылки: пластиковые бутылки с маркировкой «1 ПЭТ» любого цвета;

Мелочь: пластиковые скидочные карточки, пластиковые зубные щетки, блистеры от таблеток.

Важные условия:

Вторсырье должно быть чистым, без остатков пищи и органических отходов;

Макулатуру необходимо сложить в коробки или мешки, либо перевязать;

ПЭТ-бутылки нужно смять и сполоснуть от остатков напитков.

Вырученные денежные средства будут направлены в пользу псковских зооприютов «Шанс», «Зоозащита» и «Лесопилка».

Все участники акции – как организации, так и частные лица – смогут получить электронные сертификаты участника. Для этого необходимо написать организаторам в сообщения в официальной группе.